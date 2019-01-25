Son Dakika Haberleri: Kızların Saç Saça Baş Başa Kavgası Kamerada

Kızların Saç Saça Baş Başa Kavgası Kamerada

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, cadde ortasında saç saça, baş başa kavga eden üç genç kızı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Kızların Saç Saça Baş Başa Kavgası Kamerada, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, cadde ortasında saç saça, baş başa kavga eden üç genç kızı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üç kız caddede karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kızlardan biri, çizmelerini çıkararak karşısındaki kızlardan birine saldırdı. Ardından saç saça baş başa birbirine giren kızlar yere düştü. Çevredekiler, yerde de kavgaya devam eden kızları güçlükle ayırdı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızlara kavga etmemeleri yönünde nasihatlar veren bastonlu yaşlı adam ve kavgayı sona erdirmek için çevreden gelenler görülüyor. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:52 Kaynak: DHA

Zonguldak, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kıza Taciz İddiası Telefonunu Açık Bırakınca Ortaya Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız

Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:54:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızların Saç Saça Baş Başa Kavgası Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]