Kızların tekme tokat 'erkek' kavgası kamerada - Son Dakika

BURSA'da 2 grup kızın, tekme tokat ettiği 'erkek arkadaş' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maske takmadıkları ve sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görülen kızların kavgasını ayırmak mümkün olmadı.

Kız kavgası, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. 2 grup halinde parkta buluşan kızlar arasında, 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kızlar, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Birbirlerinin saçlarından tutan ve tekmeler atan kızların kavgası, parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kızlardan bazılarının maske takmadığı görülürken, kavgada sosyal mesafe de hiçe sayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.