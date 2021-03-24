Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı

HATAY - Hatay-Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir parkta gerçekleşen olayda kızlar tekme tokat kavga etti.

İskenderun ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki 5 kişilik bir kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde kavgaya dönüşen tartışma, cep telelefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan kavgayı zor da olsa ayırmayı başardı.

Cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, bir diğer kızı elinden hafifçe yaraladı. Edinilien bilgiye göre, karakolda kızların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.