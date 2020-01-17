Kızlarına bonzai sattıran baba tutuklandı - Son Dakika
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Kızlarına bonzai sattıran baba tutuklandı

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evlerinin önünde kızlarına bonzai sattırdığı iddia edilen 45 yaşındaki Erkan Y. tutuklandı.

Kızlarına bonzai sattıran baba tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evlerinin önünde kızlarına bonzai sattırdığı iddia edilen 45 yaşındaki Erkan Y. tutuklandı.


Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, Erkan Y.'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 16 yaşındaki kızı H.Y. ve 17 yaşındaki kızı N.Y.'ye bonzai sattırdığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, Erkan Y.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 33 gram bonzai ve bonzai satımından elde edilen 2 bin 33 TL ele geçirildi. Erkan Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanırken, kızları N.Y. ve H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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