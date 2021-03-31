Kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba beraat etti (3)- Yeniden - Son Dakika

'3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba beraat etti' başlıklı haberimizi, büyük kızının açtığı davanın bir süre önce yargılama sırasında zaman aşımı nedeniyle düştüğü için, kaynagından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.

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Soner AYDIN/MERSİN, - MERSİN'de 2 kızına küçük yaşlarda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan S.D. (56) beraat etti. S.D.'nin büyük kızı H.G.'ye (34) istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ise zaman aşımı nedeniyle bir süre önce düştüğü belirtildi.H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), geçen yıl ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kız kardeşlerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan babaları, emlakçı S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklandı. Ancak bir sonraki duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle sanık S.D. serbest bırakıldı.BÜYÜK KIZININ AÇTIĞI DAVA, ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DÜŞTÜBu süreçte H.G.'nin açtığı dava, zaman aşımından dolayı düştü. Baba S.D., iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmaya devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına sanık S.D. katılmadı. Şikayetçi kızları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen kız kardeşlerden S.D., "Biz adalete, size sığındık. Çok kötü ergenlik yaşadık. Baba sevgisi görmedik, keşke böyle şeyleri de görmeseydik. Hiç kimseye güvenemiyorum artık. Adalete sığınıyorum" dedi.'PARA İÇİN HAYATIMI MAHVEDECEK DEĞİLİM'Diğer kardeş S.D. ise, "Kendime anlatamadığım şeyleri burada herkesin içerisinde anlattım. Para için hayatımı bu şekilde mahvedecek bir insan değilim. Tek istediğim bize yaptıklarının cezasız kalmaması. Hala kapımı kilitleyerek uyuyorum. Adalete sığınıyorum" diye konuştu.BERAAT KARARISanıt avukatları, kızların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu savundu ve S.D.'nin davadan beraat etmesini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonrası S.D.'yi suçsuz bularak beraat kararı verdi.

Kızların avukatı Semra Kabasakal, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.