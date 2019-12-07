Son Dakika Haberleri: Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı
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Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

6 saat önce

TOKAT'ta, kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı, System.String[]

TOKAT'ta, kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erbaa ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi  Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş., tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüşerek, babası S.Ş'nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.'yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.'yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş, olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:38 Kaynak: DHA
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