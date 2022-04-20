Kızlarından biri ilik nakli olan Azerbaycanlı annenin mutluluğu yarım kaldı - Son Dakika
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Kızlarından biri ilik nakli olan Azerbaycanlı annenin mutluluğu yarım kaldı

20.04.2022 13:03

Antalya'da 12 yaşındaki kızı Sevgi'nin ilik nakliyle hayata tutunmasının sevincini yaşayan Azerbaycanlı anne, 7 yıldır talasemi hastalığıyla mücadele veren küçük kızı Deniz'in de nakil olması için yardım bekliyor.

Antalya'da 12 yaşındaki kızı Sevgi'nin ilik nakliyle hayata tutunmasının sevincini yaşayan Azerbaycanlı anne, 7 yıldır talasemi hastalığıyla mücadele veren küçük kızı Deniz'in de nakil olması için yardım bekliyor.

Azerbaycan'da inşaatta işçi olarak çalışan Ramal Halilov ile Seyyare Halilova çiftinin kızları Sevgi'ye, 5 yaşındayken vücudundaki sarılık ve ağrı şikayetiyle başvurdukları hastanede talasemi teşhisi konuldu.

Çocuklarının hayata tutunması için mücadele eden aile, bu süreçte 2 yaşındaki kızları Deniz'in de talasemi hastası olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Azerbaycan'da farklı hastanelerde uzun süre tedavi gören kız kardeşlere, ilik nakli önerildi. Deniz ve Sevgi'ye ilik nakli yapılabilmesi için Dünya Veri Bankasına başvuru yapıldı.

Her iki kardeş için Türkiye'deki veri bankasından uyumlu donör bulundu. Maddi durumları iyi olmadığı için, anne Seyyare Halilova'nın mektup yazarak ulaştığı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın öncülüğünde Sevgi'ye ilik nakli yapılması amacıyla Haydar Aliyev Vakfından tedavi desteği sağlandı.

Şifa aramak için Antalya'ya gelen ailenin kızları Sevgi'ye, uyumlu çıkan Türk donörden alınan ilik kentteki özel bir hastanede nakledildi. Anne Halilova, Sevgi'nin hayata tutunmasının mutluluğunu, 9 yaşındaki kızı Deniz'in maddi durumlarından dolayı nakil olamamasının üzüntüsünü yaşıyor.

"Deniz'in nakil masrafları için 83 bin dolar gerekiyor"

Anne Halilova, AA muhabirine, kızına şifa olan donöre ve Türk hekimlerine teşekkür etti.

Yaklaşık 7 yıldır hastanelerde yaşam mücadelesi verdiklerini, kızlarının hayatta kalabilmesi için çok fazla ilaç kullanmak zorunda kaldığını anlatan Halilova, şöyle devam etti:

"Çok acı çekiyorlar. Sevgi'ye nakil yapılması için Haydar Aliyev Vakfının desteğiyle Türkiye'ye geldik. Üç aydır Antalya'dayız. Büyük kızım nakil oldu, sağlığına kavuştu. Küçük kızımın da hayata tutunması için nakil olabileceği uyumlu donörü var. Deniz'in nakil masrafları için 83 bin dolar gerekiyor. Ödenirse Deniz'im de sağlığına kavuşacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Deniz'in de sağlığına kavuşması için devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Çocuklarım her gün soruyor 'Anne biz ne zaman ilaçtan kurtuluruz' diyorlar. O soruya cevap veremiyorum. Bugün iki çocuğumun gözünün içine bakamıyorum. Sevgi nakil oldu, kurtulduğu için sevineyim mi Deniz için kederleneyim mi bilemiyorum. O yüzden ne olur evlatlarımın sağlığı için yardım eli uzatın."

Ramal Halilov da kardeş ülke Türkiye'de çocuğunun sağlığına kavuştuğunu, küçük kızının da nakil olabilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Deniz Halilova ise karın ve sırt bölgesinde çok ağrı olduğunu, her gün çok fazla ilaç almak zorunda kaldığını dile getirdi.

Sürekli halsiz olduğunu vurgulayan Halilova, "Ben de sağlığıma kavuşmak, bu ağrılarımdan kurtulmak istiyorum. Vatanımı, okulumu çok özledim. Lütfen bana da destek olun." diye konuştu.

İlik nakli olan Sevgi Halilova, yıllardır çektiği ağrılardan nakille kurtulduğunu belirterek, "Tenim canlandı, kanım eskisi gibi düşmüyor. Türkiye'de beni kurtaran kahramanıma, donör kardeşime çok teşekkür ederim, beni sağlığıma kavuşturdu. Artık koşabileceğim, istediğim meyveleri yiyebileceğim." dedi.

Kızlarından biri ilik nakli olan Azerbaycanlı annenin mutluluğu yarım kaldı
Kızlarından biri ilik nakli olan Azerbaycanlı annenin mutluluğu yarım kaldı
Kızlarından biri ilik nakli olan Azerbaycanlı annenin mutluluğu yarım kaldı
Kızlarından biri ilik nakli olan Azerbaycanlı annenin mutluluğu yarım kaldı

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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