Kızlarını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı
6 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde av tüfeğiyle iki kızını yaralayan baba tutuklandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
'in Bayraklı
ilçesinde av tüfeğiyle iki kızını yaralayan baba tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, cinnet getiren ve av tüfeğiyle kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'ye (13) ateş açan baba M.K.S.'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K.S'nin olayın ardından verdiği ilk ifadede yat kaptanlığı yaptığı için bazı günler eve gelemediğini ve bu gecelerde kızlarının annelerini darp ettiği söylediği belirtilmişti. Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri süren kardeşlerin durumlarının ise iyiye gittiği öğrenildi. - İZMİR
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