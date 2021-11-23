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Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü - Son Dakika

Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü

23.11.2021 15:10

Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü Atölyede beraber çalıştığı eşini öldürdü Başakşehir'de eşiyle beraber tekstil atölyesini işleten adam, gece saatlerinde kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü.

Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü

Atölyede beraber çalıştığı eşini öldürdü

İSTANBUL - Başakşehir'de eşiyle beraber tekstil atölyesini işleten adam, gece saatlerinde kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü. Olay yerinden kaçarken yakalanan katil zanlısı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Başakşehir Güvercintepe Mahalesi Orhangazi Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait aynı tekstil atölyesinde çalışan karı koca gece saatlerine kadar mesaiye kaldı. Bir süre sonra koca Mehmet Altıntaş, 18 ve 14 yaşlarında olan kızlarını eve gönderdi.

İddiaya göre alkol alan koca Mehmet Altıntaş, eşiyle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle koca, Eşi Şahibe Altıntaş'ı darp etmeye başladı. Ağır şekilde darp edilen kadın kanlar içinde yere yığılırken, adam ise kızlarına "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diye telefon açıp iş yerinden kaçtı. Olay yerine gelen iki kız, annelerini kanlar içinde yerde yığılı halde görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak aldığı darplar sonucu ağır yaralanan Şahibe Altıntaş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise, olay yerinden ticari aracıyla kaçan koca Mehmet Altıntaş'ı saklandığı bir binanın bodrum katında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede hayatını kaybeden Şahibe Altıntaş'ın cenazesi ise Kayabaşı mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili konuşan sokakta yaşayan bir vatandaş ise, "Adam iki kızını eve göndermiş. Sonra içmiş kendisi galiba. Karısını da dükkanın içinde döverek öldürmüş. Sonra insanlar toplanmıştı. Herkes üzüldü" dedi.

Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü
Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü
Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü
Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü

Mehmet Altıntaş, Başakşehir, Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızlarını eve gönderdikten sonra eşini döverek öldürdü - Son Dakika
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