Son Dakika Haberleri: Kızlarını isteyen ukraynalı annenin yardım çağrısı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Kızlarını isteyen ukraynalı annenin yardım çağrısı (2)

1 saat önce

SUÇ DUYURUSUUkraynalı Svitlana Krychun'un biri 1,5, diğeri 3 yaşında olan çocuklarını arayışı sürüyor.

Kızlarını isteyen ukraynalı annenin yardım çağrısı (2), System.String[]

SUÇ DUYURUSU
Ukraynalı Svitlana Krychun'un biri 1,5, diğeri 3 yaşında olan çocuklarını arayışı sürüyor. Krychun'un kızlarını kaçırdığını öne sürdüğü, boşanma aşamasında olduğu eşi iş insanı Şevki Melih Eker ise Marmaris Adliyesi'ne avukatı Namık Kemal Alpargu ile gelerek, Svitlana Krychun hakkında 'kişisel haklarının ihlali ve özel alanına izinsiz giriş' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
'ÇOCUKLARIM BENİM YANIMDA'
Adliye önünde DHA'ya açıklama yapan Eker, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:
"Kesinlikle eşimi dövmedim. Eşimde kişilik bozukluğu var. Tedavi olması için üzün süredir yalvarıyorum. Keşke tedavi olsa da evlatlarım annesiyle büyüse. Çocuklarım benim yanımda. 29 gün olmuş, 1 gün bile 'Anne' demediler. Eşimin bu haksız ithamları ve davranışları nedeniyle avukatımla birlikte, suç duyurunda bulundum."
Eker'in avukatı Namık Kemal Alpargu ise "Bu hanımefendi, avukatı ve arkadaşları, geçen cumartesi günü arama talebi almışlar. Evde arama yapıldı. Çocuklara dair herhangibir rastlanılmadı. Arama yapıldıktan birkaç saat sonra mahallede bağırmaya başladılar. Polise haber verdim. Polis geldi ve halen bağırmaya devam ettiler. Avukatla gelen 2 kişi, bizim görüntülerimizi çekti. Görüntüyü çekenler, sosyal medyada paylaşım yapmış ve beni de koruma olarak tanıtmışlar" dedi.
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),


Namık Kemal, Marmaris, Alpargu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şule Çet'in avukatından davaya ilişkin açıklama: Telefonu ikinci kez incelenecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakıma alınan Neslican Tay için hastaneden açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:15:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızlarını isteyen ukraynalı annenin yardım çağrısı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]