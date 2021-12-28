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KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR - Son Dakika

KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR

28.12.2021 11:01

DİYARBAKIR'da kızlarına cinsel istismarda bulunduğu eşi M.K.'den (47) boşanmak isteyince şiddete maruz kalan H.K. (38), aldığı tehditler nedeniyle 9 aydır evinden çıkamıyor.

DİYARBAKIR'da kızlarına cinsel istismarda bulunduğu eşi M.K.'den (47) boşanmak isteyince şiddete maruz kalan H.K. (38), aldığı tehditler nedeniyle 9 aydır evinden çıkamıyor. Adalet istediğini belirten H.K., 'Şikayet ediyorum, uzaklaştırma veriyorlar. Sonra eve gidip, oturuyorum. Nereye kadar evde oturacağım' Nasıl çocuklarıma bakacağım? ya açlıktan ya da şiddetten öleceğiz" dedi.

Kayapınar ilçesinde nisan ayında, 26 yıllık evliliğinden 8 çocuğu olan H.K., kızlarının babaları M.K.?nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince boşanmak istedi. Ancak boşanma talebini reddeden M.K., eşi H.K.'yi dövdü. H.K. ve kızları polise giderek şikayetçi oldu. H.K. için koruma kararı verildi, 2 kız da aileden alınarak yurda yerleştirildi.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen M.K., bu sefer de farklı tarihlerde eşinin yaşadığı evin önüne giderek tehditlerde bulundu. H.K., cep telefonu ile M.K.'nin evinin önüne geldiği anları görüntüleyip, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması üzerinden polise ulaşarak durumu bildirdi. Fakat M.K. tehditlerini sürdürmeye devam etti. 9 aydır evden dışarı çıkamayan H.K., hakkında sadece uzaklaştırma kararı verilen ve kendisini ölümle tehdit eden kocası M.K.'nin tutuklanmasını istiyor.

'NEREYE KADAR EVDE KALACAĞIM?'

DHA muhabirine konuşan H.K., 9 aydır eve hapsolduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hastalık veya başka bir şey olduğunda ailem gelip, beni evden götürüyor. Nereye kadar evde kalacağım? 8 çocuğum var, 6'sına bakıyorum. Siirt ve İstanbul'da da okuyan çocuklarım var. Çocuklarımı da tehdit ediyor. Öldüreceğini ve yaşatmayacağını söylüyor. Kızlarım istismar olayını anlattıktan sonra 'ben yapmamışım' dedi. Kızlarımla da yüzleşmiyor. Sürekli bizden, ailesinden bile kaçıyor. Kendini kimseye göstermiyor ama telefonla arıyor. Ayda 1 veya 20 günde bir binanın altına gelip, hakaretler ediyor. 'Silah almışım, senin için aldım. Beynini dağıtacağım ve seni yaşatmayacağım' diyor. Bu süreçten sonra bana 'çocuklar benden değil' dedi. 2 çocuğum evli. 'Onlar dahil hepsine test yapalım' dedim."

'KOMŞULAR SAYESİNDE BIÇAKLANMAKTAN KURTULDUM'

Eşi M.K.'nin kapıya geldiğinde komşuları sayesinde bıçaklanmaktan kurtulduğunu dile getiren H.K., "Komşularım koluna vurduğu gibi bıçak elinden düştü. Kolumu çevirdi, kırık oluştu. 1,5 ay kolum alçıda kaldı. Kolum halen sakat. Fazla iş yapamıyorum. Hiç hareket edemiyorum. Adalet istiyorum, şimdiye kadar kimse sesini etmedi. Şikayet ediyorum, uzaklaştırma veriyorlar. Sonra eve gidip, oturuyorum. Nereye kadar evde oturacağım? Nasıl çocuklarıma bakacağım? ya açlıktan ya da şiddetten öleceğiz. Çocuklarımın öksüz kalmasını istemiyorum. Tutuklanmasını ve adalet istiyorum" dedi.

'ÇOK KORKUYORUM'

Babasının yaptıklarını anlatan N.K. (11) ise annesinin cinsel istismar olayını öğrendikten sonra baygınlık geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Polisleri çağırdık, sonra ablam ile ifade verdik. 1,5 ay yurtta kaldık. Annem ile beraber mutluyum, yurda gitmek de istemiyorum. Annem bize iyi bakıyor. Korkuyorum, dışarıya çıktığı zaman bağırma sesleri duyunca annemi vurup öldürdüğünü düşünüyorum. O yüzden çok korkuyorum."

KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR
KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR
KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR
KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR
KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR
KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR

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Adalet, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIZLARINI İSTİSMAR EDEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ, TEHDİT NEDENİYLE 9 AYDIR EVİNDEN ÇIKAMIYOR - Son Dakika
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