Kızlarını kaybettikleri hastalığı taşıyan 3 çocukları için mücadele veriyorlar - Son Dakika

Konya'da bir çift, kızlarını kaybettikleri hastalıkla mücadele eden yaşları 9 ile 2 arasında değişen üç çocuğunun yaşaması için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.

Yaklaşık 8 yıl önce memleketi Van'dan Konya'ya yerleşen 40 yaşındaki Yalçın ile 35 yaşındaki Hatice İnan'ın evliliklerinden Nazlıcan (12), Muhammed (9), Kübra Nur (8) ile Ömer Ali (2) adını verdikleri 4 çocukları dünyaya geldi.

İnşaatlarda sıvacılık yapan Yalçın İnan, kızı Nazlıcan'ı 6 yıl önce üşüme ve diş etlerindeki kanama gibi rahatsızlıklardan dolayı hastaneye götürdü.

Küçük kıza vücudunun kan hücresi üretememesine bağlı fankoni aplastik anemisi (FAA) teşhisi konuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine başlanılan ancak olumlu bir sonuç alınmayan Nazlıcan 21 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu.

Diğer çocukları da aynı rahatsızlığı taşıyan İnan, yine evlat acısı yaşamamak için elinden geleni yapıyor.

"Çocuklarda dişlerinde kanama oluyor, strese giriyor"

İnan, AA muhabirine, çocuklarının hastalığı nedeniyle düzenli çalışmaya gidemediğini, yardımseverlerin desteğinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Oğlu Muhammed'e düzenli kan takviyesi yapıldığını aktaran İnan, şöyle konuştu:

"Okula gidemiyor. Diğer çocuklarımın da düzenli kontrolleri yapılıyor. Yaşadıklarımız bizim imtihanımız. Kızım çok acı çekti. Bu çok sıkıntılı bir hastalık, Allah kimseye vermesin. Trombosit beyaz kana ihtiyacımız çok oluyor. Bazen çok sıkışıyoruz, bulamıyoruz. Çocuklarda dişlerinde kanama oluyor, strese giriyor. Çocuklarımın hayatı evde geçiyor. Çocuklar, enfeksiyon riskinden dolayı bahçeye bile çıkamıyor. Vakitlerini evde geçiriyorlar. Biz de onların arkadaşı olduk, dünyamızı birleştirdik. Baba, arkadaş, sırdaş olduk. Sokaktaki arkadaşıyla oynayamıyor, bisiklete binemiyorlar. Dokundukları her yerden enfeksiyon kapıyorlar. Vücut çok zayıf, bağışıklık sistemi zayıf."

"Baba çocuğuyla çok ilgilendi ve sıkıntı çekti"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Tokgöz de bu tür hastaların tedavisinde kemik iliği nakli yapılması gerektiğini söyledi.

Doku grubu uyan kardeşten veya akraba dışı vericiden nakil yapılabildiğini aktaran Tokgöz, şunları kaydetti:

"Baba çocuğuyla çok ilgilendi ve sıkıntı çekti. Enfeksiyondan veya kanamadan dolayı hasta kaybedilebiliyor. Ağır fankoni aplastik anemi, tedavisi çok meşakkatlidir. Kan değeri düşüklüğüne bağlı, bağışıklık zayıflığından ateş, enfeksiyon ve kanama çok sık oluyor. Sık sık kan ihtiyacı oluyor. Çocuklara haftada bir kan vermek gerekiyor."