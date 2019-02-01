Son Dakika Haberleri: Kızlarını Metro Raylarına Bırakan Babaya İdari Para Cezası

Kızlarını Metro Raylarına Bırakan Babaya İdari Para Cezası

8 dakika önce

Bayrampaşa'da üç küçük kızını metro raylarına bırakan babaya idari para ceza kesilirken, kızlar Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

Kızlarını Metro Raylarına Bırakan Babaya İdari Para Cezası, System.String[]
Bayrampaşa'da üç küçük kızını metro raylarına bırakan babaya idari para ceza kesilirken, kızlar Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. 

Bayrampaşa'da 3 küçük kızını metro raylarına bırakan babaya "Tren hattındaki trafiği tehlikeye düşürmekten" 235 lira idari para cezası kesildi. Olayın ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen çocuklar, buradaki işlemlerinin ardından Çocuk esirgeme kurumuna gönderildi. 

3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bırakmış, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermemişti. İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi keserek çocukları raydan almıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri de babayı gözaltına almıştı. Gözaltına alının baba ilk ifadesinde, metro yakınındaki bir inşaatta çalışırken işten çıkarıldığını ve parasını alamadığı için eylem yaptığını söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:15 Kaynak: DHA

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