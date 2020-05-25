Kızlarını trafik kazasında kaybeden aileyi polis ekipleri mezarlığa götürüldü - Son Dakika

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı 'nın ilk gününde 2 Eylül 2018'de 4 kızını trafik kazasında kaybeden anne ve babanın kabir ziyaretinde bulunmak istemeleri üzerine hareke geçti.

Güngören 'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlatlarının mezarını ziyaret etmek için yardım isteyen aileyi mezarlığa götürdü.

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