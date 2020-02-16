Kızlarının ameliyatı için yardım istediler - Son Dakika
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Kızlarının ameliyatı için yardım istediler

16 dakika önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Yoldaş ailesinin şu an 15 yaşında olan ikiz kızlarından biri hayatına engelli olarak devam ederken, diğerinin de omurilik ile kafatasının birleştiği yerde doğuştan bir kemiğin bulunmadığı ortaya çıktı.

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Yoldaş ailesinin şu an 15 yaşında olan ikiz kızlarından biri hayatına engelli olarak devam ederken, diğerinin de omurilik ile kafatasının birleştiği yerde doğuştan bir kemiğin bulunmadığı ortaya çıktı. Anne- baba, ameliyat için 35 bin lira gerektiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

? Acarlar Mahallesi'nde yaşayan, halde yevmiyeli işçi olarak çalışan Barış Yoldaş (38) ile ev kadını Nilgün Yoldaş'ın (36), 2005 yılında ikiz kızları dünyaya geldi. Çift, bir süre sonra ikizlerden Büşra'nın bedensel engelli olduğunu öğrendi. Yürüyemeyen Büşra, 5 kez ameliyat olmasına rağmen ayağa kalkamadı.

3 çocuk sahibi çift, geçen aralık ayında da ikizlerden Rabia'yı, baş ağrısı ve grip şüphesiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrollerde Rabia'nın omuriliğinde sorun olduğu ortaya çıktı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rabia Yoldaş'ın omurilik ile kafatasının birleştiği yerde doğuştan bir kemiğin olmadığı tespit edildi. Doktorlar, omuriliğe, kemik eklenmesi gerektiği bildirdi.

Baba Barış Yoldaş, operasyonun riskli olduğunu, özel hastanedeki uzman bir doktorun ameliyatı yapabileceğini öğrendiklerini söyleyerek,"Devlet hastanelerinde ameliyatı yapacak doktor aradık, ama bulamadık. Özel hastanede ise ameliyatı yapabileceklerini bildirdiler, ancak 35 bin lira gibi bir maliyet olduğunu söylediler. Bu parayı karşılayacak durumumuz yok. Kısa sürede bu ameliyat yapılamazsa, kızımın felç geçirme olasılığı var. İdrarını tutamama, yürüyememe gibi sorunların da çıkacağı söylendi" dedi.

Nilgün Yoldaş da, "Biz para istemiyoruz. Çocuğumuzun sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Yetkililer sesimizi duysunlar, çaresiziz. 35 bin lira olursa, kızım sağlığına kavuşacak. Diğer ikizi gibi engelli kalmasını istemiyorum" diye konuştu.


İncirliova, Acarlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:11 Kaynak: DHA
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