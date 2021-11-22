Üye Girişi
Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular - Son Dakika

Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular

22.11.2021 10:06

Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular Sancaktepe'de intihar eden genç kadının birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi kayıplara karıştı Kızlarından haber alamayan aile, ölüm haberini 4 gün sonra öğrendi Sancaktepe'de dini nikahlı eşiyle birlikte yaşayan kadın, intihar etti.

Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular

Sancaktepe'de intihar eden genç kadının birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi kayıplara karıştı

Kızlarından haber alamayan aile, ölüm haberini 4 gün sonra öğrendi

İSTANBUL - Sancaktepe'de dini nikahlı eşiyle birlikte yaşayan kadın, intihar etti. Kadının ailesi, kızlarından günlerdir haber alamayınca yaşadığı eve gidince adeta şok yaşadı. Aile, kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldu. Genç kadının kuzeni yaşanan olayın intihar olduğuna inanmadıklarını birlikte yaşadığı adamın kendilerine haber vermeyerek ortadan kaybolduğunu anlattı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre üç çocuk annesi Meral Yalçınve dini nikahlı eşi Fatih G. arasında bir süredir kıskançlık nedeniyle geçimsizlik yaşanıyordu. Eşinden şiddet gören genç kadın son olarak yakınlarından kendisine yardım etmesini istedi ve dayısının evine gitti. Ancak eşiyle konuşan Yalçın barışarak yeniden evine döndü. Son olarak annesiyle görüşen kadından bir daha haber alınamadı.

Annesi kızından 4 gün haber almaması nedeniyle evine yakınlarını gönderdi. Yalçın'ın yaşadığı eve giden yakınları evde kimsenin olmaması nedeniyle komşulara kızlarını görüp görmediklerini sordu. Binada yaşayan komşular ise genç kadının intihar ettiğini ve cenazenin polis tarafından bulunduğunu söyledi. Yaşanan olay karşısında büyük şok yaşayan Yalçın'ın yakınları Sancaktepe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kızlarının nerede olduğunu sordu. Polis ekipleri Yalçın'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'nda olduğunu aileye bildirdi.

Adli Tıp Kurumu'na gelen Yalçın'ın kuzeni Mehmet Yalçın cenazenin dört gündür beklediğini öğrendi. Dört gün önce ölen kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda bulan Yalçın'ın yakınları duruma tepki gösterdi.

Meral İntihar edecek bir kadın değildi

Kuzeninin intihar edecek biri olmadığını ve eşinin de olaydan sonra kendilerine haber vermeden ortadan kaybolduğunu söyleyen Mehmet Yalçın, "Adli Tıp Kurumu'nun dediğine göre cenaze buraya Pazar günü gelmiş. Bugün Cuma 4 gün sonra bizim haberimiz oldu. Normalde emniyet güçlerinin bize haber vermesi lazımdı ama bize kimse haber vermedi. İntihar edecek bir kadın değildi. 'Çocuklarım için yaşıyorum' diyordu sürekli olarak bana. En son Eylül ayında görüştük. Bana telefon açmıştı eşiyle kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve eşinin evine arkadaşlarını getirerek uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek beni aradı. 'Gel beni al' dedi. O gece giderek kendisini aldım. Sabahta kendisini dayısına bıraktım. Akşam beni aradı 'eşimle konuştum barıştım' dedi. İki gün sonra eşi beni aradı tehdit etti. Meral'i aradım sabah ama ulaşamadım. O da bana 'artık eşim seninle konuşmamı istemiyor' dedi. Şu an eşi nerede bilmiyoruz. Eşinin ifadesine göre 'intihar edeceğim' diye mesaj atmış. Eve gitmiş. Ev kilitli diyerek eve girmemiş kapıda arabada yatmış. Sabahta polis ve çilingir ile eve girmiş ve cenazeyi bulmuşlar. Ama biz buna inanmıyoruz kendisi de ortada yok" şeklinde konuştu.

Yakınları tarafından alınan Meral Yalçın'ın cenazesi Sancaktepe'de toprağa verildi.

Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular
Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular
Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular
Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular

Adli Tıp Kurumu, Sancaktepe, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 11:12 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı Dört kulaklı kedi Midas adına sahte hesaplar açıldı! Sahipleri tedirgin! 11:09 Dört kulaklı kedi Midas adına sahte hesaplar açıldı! Sahipleri tedirgin! Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi 11:03 Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi
Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı 10:56 Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi! 10:50 Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi! Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü 10:26 Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
11:03 Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur
11:02 Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi
10:56 Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı
10:50 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi
10:49 Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi!
10:43 Ormanın derinliklerinde gezen "Kara gözlü bebek" tüyler ürpertti!
10:42 JPMorgan çip krizinin bitiş tarihini açıkladı
10:40 TL, yüzde 26 değer kaybetti
10:36 Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti
10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Fenerbahçe'nin attığı son golle birlikte yaşlı adam bir anda yere yığıldı Fenerbahçe'nin attığı son golle birlikte yaşlı adam bir anda yere yığıldı         
11:12
Son Dakika! Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:12
Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki gelişmeler Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki gelişmeler         
11:05
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur         
11:03
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 11:16:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda buldular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement