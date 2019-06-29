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Kızlarının mezuniyetinden dönerken kazada ölen 4 kişiden 2'si defnedildi

57 dakika önce

Kızlarının mezuniyetinden dönerken kazada ölen 4 kişiden 2'si defnedildiELAZIĞ - Kızlarının mezuniyet töreninden dönerken otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazesi morgdan alınarak köylerinde defin edildi.

Kızlarının mezuniyetinden dönerken kazada ölen 4 kişiden 2'si defnedildi
ELAZIĞ - Kızlarının mezuniyet töreninden dönerken otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazesi morgdan alınarak köylerinde defin edildi.
Kaza, dün akşam üzeri Kayseri - Malatya karayolunun 70. Kilometresinde Pınarbaşı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Eser idaresindeki 23 HL 402 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan baba Nevzat, kızları Merhas Eser, Heval Özdemir ve kayınbiraderi Davut Özdemir hayatını kaybetti, anne Fikriye Eser ise ağır yaralandı. Kaza yapan ailenin, Tıp Fakültesinden mezun olan kızlarının mezuniyet törenine katılıp memleketleri Elazığ'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Kayseri'den alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna getirildi. Bugün morgdan alınan Nevzat Eser'in cenazesi Karakoçan ilçesinin Yüzev köyüne, Davut Özdemir'in Cenazesi ise Palu ilçesi Arındık köyüne götürülerek defnedildi.
Ailenin kızlarından Merhas Eser ve Heval Özdemir'in cenazelerinin ise yarın alınıp defnedileceği öğrenildi.
Kızlarının mezuniyetinden dönerken kazada ölen 4 kişiden 2'si defnedildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:40 Kaynak: İHA
Malatya, Kayseri, Elazığ, 3. Sayfa
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