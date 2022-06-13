Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı... - Son Dakika
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Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...

13.06.2022 10:42

Üniversite sınavına hazırlanan kızlarının sınava gireceği okula bakmak için evden çıkan Beyhan ve Bülent Karaoğlu çifti, eve döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Evi kanalizasyon sularının bastığını gören Beyhan Karaoğlu, yaptığı açıklamada "Eşyalar çok zarar gördü. Üçüncü kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dedi.

Kocaeli'de sağanağın etkisiyle Tüysüzler Mahallesi Doğukan Sokak'ta Karaoğlu ailesinin yaşadığı evi kanalizasyon suyu bastı. 18 Haziran'da üniversite sınavına girecek olan çocuklarının, sınava gireceği okula bakmak için evden çıkan Beyhan ve Bülent Karaoğlu çifti, eve geldiklerinde kötü sürprizle karşılaştı. Tuvalet ve banyodan eve dolan kanalizasyon suyu, eşyaları da kullanılamaz hale getirdi. Komşularının yardımıyla evi temizleyen Karaoğlu çifti, üçüncü kez aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti.

"ÇOCUĞUM ÇOK AĞLIYOR, ÇOK ÜZÜLÜYOR"

Kızının 1 hafta sonra üniversite sınavına gireceğini söyleyen Beyhan Karaoğlu, "Çocuğumuzun sınav yerine bakmaya gitmiştik. Geldiğimizde kapıyı açtığımız gibi selle karşılaştık. Sağ olsunlar komşularımızın yardımıyla evi temizledik. Eşyalar çok zarar gördü. Üçüncü kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Son 3 yıldır her yıl bunu yaşadık. Ondan önce böyle bir durum yoktu. Daha önce yetkili mercilerden yardım istedik. Geldiklerinde fotoğraf, video gösterdik, evin durumunu gösterdik. 'Tamam abla, yaparız, ederiz' diyorlar. Sonra bakıyoruz yine aynı. Her seferinde maddi hasarı da kendimiz karşıladık. Biri liseye biri üniversiteye giden 2 çocuğumuz var, bize de yazık. Yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Çocuklar çok üzülüyor duruma. Çocuğumun 1 hafta sonra sınavı var mesela. Çok ağlıyor, çok üzülüyor. Ben de bir anne olduğum için çok üzülüyorum onun durumuna" dedi.

"TUVALET VE BANYODAN GİREN SU BÜTÜN EVİ BASIYOR"

Son 3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade eden Bülent Karaoğlu ise "1990'dan beri buradayım. Daha önce olmuyordu, son 3 yıldır evimi su basıyor. Hem maddi hem manevi olarak çok sıkıntıdayız. Çok mağduruz. Tuvalet ve banyodan giren su bütün evi basıyor. Maddi hasarı da bir kenara bıraktım, benim 2 tane çocuğum var. Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi kalacak yer sorunumuz da var. Gereken bütün mercilere başvurduk. Sağ olsunlar geldiler. Sıkıntıları kendileri de gördüler. Ben 2-3 kez bu evi komple değiştirdim. Daha önce ekipler geldiğinde boru hattını değiştirmeye kalktık. Fakat maalesef tekrar aynı sıkıntılarla karşılaştık. Gereken mercilere başvurdum, muhtemelen pazartesi günü heyet gelip rapor tutacak" diye konuştu.

İşte aileyi şoke eden o evden kareler;

Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya gitmişlerdi, eve döndüklerinde şoke oldular
Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya gitmişlerdi, eve döndüklerinde şoke oldular
Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya gitmişlerdi, eve döndüklerinde şoke oldular
Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya gitmişlerdi, eve döndüklerinde şoke oldular
Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya gitmişlerdi, eve döndüklerinde şoke oldular
Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı... - Son Dakika
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