Son Dakika Haberleri: Kızlarının yaşam tarzı Türkiye'ye dönmeye zorladı: Dini ve kültürel gerekçelerle 'tersine göç'
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Kızlarının yaşam tarzı Türkiye'ye dönmeye zorladı: Dini ve kültürel gerekçelerle 'tersine göç'

1 saat önce

Avrupa'da yaşayan bazı Türkler dini ve kültürel gerekçelerle memleketlerine geri dönüyor. Bu 'tersine göç', özellikle muhafazakar-dindar bir yaşam tarzına sahip gurbetçiler arasında daha sık görülüyor.

Kızlarının yaşam tarzı Türkiye'ye dönmeye zorladı: Dini ve kültürel gerekçelerle 'tersine göç', System.String[]

Avrupa'da yaşayan bazı Türkler dini ve kültürel gerekçelerle memleketlerine geri dönüyor. Bu 'tersine göç', özellikle muhafazakar-dindar bir yaşam tarzına sahip gurbetçiler arasında daha sık görülüyor. Lise ya da üniversite çağına gelen çocuklarının sosyal ortamlarından rahatsız olan ailelerin bir kısmı, çocuklarını Türkiye'de yatılı okullara ya da akraba yanına yerleştirmeyi tercih ederken, bir kısmı da ailece dönme kararı alıyor.


Son günlerde Fransa basınına yansıyan Sema'nın hikayesi bu kültürel tersine göçün örneklerinden sadece biri.

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Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:15 
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