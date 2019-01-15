Son Dakika Haberleri: Kızlı Erkekli Sokak Kavgası Kameralara Yansıdı

Kızlı Erkekli Sokak Kavgası Kameralara Yansıdı

19 dakika önce

Adana'da kızlı erkekli 2 grup arasında çıkan sokak kavgası kameralara yansıdı.

Kızlı Erkekli Sokak Kavgası Kameralara Yansıdı, System.String[]
Adana'da kızlı erkekli 2 grup arasında çıkan sokak kavgası kameralara yansıdı. Kavga sırasında yerde yatan bir kişi kızlardan birinin kafasına taş atması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, kızlı erkekli 2 grup nedeni bilmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir anda kavgaya tutuştu.

Kafasında taş parçaladı

2 genç kız tartıştıkları bir kişiyi darp ederek yere yatırdı. Hızlarını alamayan gençler kızlar yerde yatan erkeğin kafasında taş attı. Daha sonra gruptaki diğer kişiler genç kızları sakinleştirmeye çalıştı. Genç kızlardan birisi sinir krizi geçirdi.

Olay polis gelmesiyle son buldu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Reşatbey Mahallesi, Genç, Adana, 3. Sayfa
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