KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi - Son Dakika

KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi

10.11.2020 15:22

Son dönemdeki KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında KJ'ye "Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi" yazıldı.

Daha önce pek çok defa yanlış KJ metinleriyle gündeme gelen TRT yine bir hata ile gündeme geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ekranda "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" diye yazan TRT Haber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde de bir büyük yanlışa imza attı.

ANITKABİR KELİMESİ YANLIŞ YAZILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anıtkabir Özel Defterini imzalarken yaptığı konuşmanın haberine ilişkin görüntünün KJ'sinde büyük puntolarla "DEVLETİN ZİRVESİ ATANITKABİR'DEYDİ" diye yazıldı.

AZERBAYCAN HATASI, EDİTÖRÜ İŞİNDEN ETMİŞTİ

Daha önce de kanalda Azerbaycan- Ermenistan çatışmasının yayınlandığı Satır Başı programında "Azerbaycan sivillere saldırıyor" yazılmış ve KJ nedeniyle bir editörün işine son verilmişti.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA HATA

TRT Haber'de yayınlanan 'Gece Bakışı' programında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında ekrana dikkat çeken bir ifade düşmüş; "Öööööööiiiiiillllll" yazısı belirmişti.

KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Anıtkabir, 19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi - Son Dakika


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