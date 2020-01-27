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Kjartansson, Yeni Malatyaspor'da
6 saat önce
Yeni Malatyaspor İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson'u renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson'u renklerine bağladı.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan forvete takviye geldi. Sarı-kırmızılılar Rusya'nın Rubin Kazan takımından İzlanda Milli Takımı futbolcusu Vidar Örn Kjartansson transfer etti. Golcü oyuncuyla opsiyonluk olmak üzere kiralık sözleşme imzalandı.
29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J. Suning, M. Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor. - MALATYA
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