KKA'dan eğitime destek
1 saat önce
Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) Lice ilçesindeki 7 ana okulunu yeniledi.
Karacadağ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Kalkınma Ajansı (KKA) Lice
ilçesindeki 7 ana okulunu yeniledi.
KKA, okul öncesi eğitim alanında okullaşma oranını artırmak ve dezavantajlı öğrencilerin eksiklerini gidermek için "Anasınıfımlarımız Yenileniyor Geleceğimiz Güçleniyor Projesi" kapsamında 7 okulun iç ve dış tadilatını yaptı.
Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik
okul öncesi eğitimin standartlarını artırmak için KKA'nın Mali Destek Programı çerçevesinde öğrencilerin 2019-2020 eğitim ve öğretim yıllı materyal ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.
Okul öncesi okullaşma oranını artırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Çelik, "Hayata geçirilen projelerle okulların fiziki şartları iyileştirildi. Liceli yavrularımızın daha güzel şartlarda eğim görmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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