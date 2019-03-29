Son Dakika Haberleri: Kkdgc Başkanı Ercüment Daşdelen Güven Tazeledi

Kkdgc Başkanı Ercüment Daşdelen Güven Tazeledi

2 saat önce

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (KKDGC) Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa Ercüment Daşdelen yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kkdgc Başkanı Ercüment Daşdelen Güven Tazeledi, System.String[]
Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (KKDGC) Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa Ercüment Daşdelen yeniden seçilerek güven tazeledi.

Cemiyet merkezinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulda, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan oluşturuldu.

Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunarak ibrasının ardından yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimlerine geçildi.

Tek listeyle girilen seçim sonucunda Ercüment Daşdelen, Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Didem Yılmaz, Burhan Akyıldırım, A. Erbil Hüryurt ve Turgut Kaya. Denetim Kurulu asil üyeliklerine ise Gümüşpala Kortağ, Ali Asker Daşdelen ve Volkan Karabağ seçildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: İHA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kars, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eriğin Kilosu 500 Liradan 150 Liraya Düştü Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 17:00:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kkdgc Başkanı Ercüment Daşdelen Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]