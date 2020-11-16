KKK darbe davasına devam edildi - Son Dakika

KKK darbe davasına devam edildi

16.11.2020 17:05
KKK darbe davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan tarafından dava dosyasına gelen belgelerin okunup duruşma zaptına yazdırılmasının ardından cumhuriyet savcısından görüşü soruldu.

Savcı, dava dosyasına gelen belgeler hakkında bir talebinin bulunmadığını ifade etti ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçların katalog suçlardan olması, atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı ile atılı suçların ceza üst sınırlarının dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcılık görüşünün ardından sanıklar ve avukatların ek savunmalarıyla talepleri alındı.

Sanıklardan eski yarbay Tanju Aydıncık, 15 Temmuz gecesi KKK'ye bağlı birliklere çekilen sıkıyönetim mesajlarını kaleme almakla suçlandığını hatırlatarak, söz konusu mesajların sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu tarafından zorla kendisine yazdırıldığını ifade etti. Dinlenen tanıkların da bu durumu teyit ettiğini aktaran Aydıncık, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanık eski yarbay İdris Aygün, yargılanmaya başladığı günden bu yana dava dosyasına aleyhte bir delilin eklenmediğini, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Cep telefonu incelemesine ilişkin rapor hakkında konuşan sanık eski teğmen Ramazan Bingöl, telefonunda suç unsuruna rastlanılmadığını söyledi. Darbe girişimine katılmadığını öne süren Bingöl, yaşananları televizyondan öğrendikten sonra odasından çıkmadığını, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık eski astsubay Yalçın Kızılçam ise darbe girişiminden bugüne haksız yere tutuklu bulunduğunu öne sürdü. Mahkemenin tutukluluk inceleme sonrası vereceği kararı gerekçeli şekilde açıklamasını talep eden Kızılçam, tahliyeye yönelik bir talepte bulunmayacağını dile getirdi.

Bazı tutuklu sanıkların da tahliye taleplerinin alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.???????

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKK darbe davasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim Milli Takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu 27 yıl sonra bir ilk! Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli ziyaretinde tezahüratlarla karşılandı Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım
Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler         
17:09
CHP'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, disipline sevk edildi CHP'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, disipline sevk edildi         
16:44
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım         
15:51
Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi         
15:18
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı         
14:57
Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı         
14:19
Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı         
13:22
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Suudi Arabistan'da karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı Suudi Arabistan'da karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı         
11:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı         
09:15
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 17:23:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKK darbe davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei