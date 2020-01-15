KKK darbe girişimi davası sanıkları savunma yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKK darbe girişimi davası sanıkları savunma yaptı - Son Dakika

KKK darbe girişimi davası sanıkları savunma yaptı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın duruşması görüldü.

KKK darbe girişimi davası sanıkları savunma yaptı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanıklardan Halit Ş, önceki aşamalarda yaptığı savunmaları tekrar ettiğini, darbe girişiminde bulunmadığını iddia etti.

Mütalaada, FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığı gerekçesiyle "FETÖ üyeliği" suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlatan Halit Ş, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonla iletişim sağlamadığını, görev yaptığı yerdeki erlerin kendisini bu yöntemle aranmış olabileceğini iddia etti.

Sanık Halit Ş, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

"Darbeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istenen sanık Ayhan K, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek savunmasına başladı.

Olay günü boğaz köprüsünün askerlerce kapatılmasına ilişkin haberleri görmesinden kısa süre sonra amirinin kendisini aradığını ve "terör saldırısı beklendiğini" söyleyerek mesaiye çağırdığını anlatan Ayhan K, darbe girişimini gece 01.00'de televizyondan öğrendiğini ifade etti.

Darbeye yönelik bir eyleminin bulunmadığını ve darbe girişiminde yer alan kimseye yardım etmediğini ileri süren Ayhan K, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkemede dinlenen tanıkların da kendi savunmasını doğruladığını ve olaylar sırasında odasında beklediğini anlatan Ayhan K, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Diğer tutuksuz sanıklar Ali G. ve Volkan Ö'nün de savunmalarının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı
Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti

Son Dakika Haberleri
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
18:52 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 15 ölü - Son Dakika
18:52 Lübnan'daki protestolarda 59 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
18:51 FLAŞ - Son Dakika
18:51 FLAŞ - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKK darbe girişimi davası sanıkları savunma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]