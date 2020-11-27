KKK darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

KKK darbe girişimi davasına devam edildi

27.11.2020 19:19
KKK darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Karargahı'ndaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Karargahı'ndaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık eski albay Adnan Akdemir, suçsuz olduğunu öne sürerek, konuşmasının "savunma" değil "beyan" olarak kabul edilmesini talep etti.

Hakkında somut bir delil olmadan esasa ilişkin mütalaada cezalandırılmasının istendiğini bildiren Akdemir, kanunlar kapsamında suç unsuru içeren bir eyleminin bulunmadığını savundu.

Darbe girişimi sırasında, KKK Karargahı'nda görev yaptığını aktaran Akdemir, 15 Temmuz saat 19.24'te amirinin kendisinden bir rapor hazırlamasını istediğini, bunun üzerine raporu tamamlamak için mesaiye devam ettiğini dile getirdi. Çalışmasını saat 22.22'de tamamlayarak amirinin bilgisayarına gönderdiğini ifade eden Akdemir, mesaiden ayrılmak üzereyken firari eski albay Nuh Altunsoy'un aradığını ve kendisini Özel Kalem Müdürlüğüne çağırdığını anlattı.

İddianamedeki anlatıma göre, bu saatlerde karargahın darbeciler tarafından ele geçirilmiş olduğunu bildiren Akdemir, söz konusu zamana kadar kimseyle bir görüşmesinin bulunmadığını ve "terör saldırısı", "tatbikat", "sıkıyönetim ilanı" gibi konulardan habersiz olduğunu ileri sürdü.

Özel Kalem Müdürlüğüne doğru giderken, sivil giyimli bir şahsın ellerinin bağlanmış halde gördüğünü belirten Akdemir, bundan sonra odaların boşaltıldığını, karargahtaki ışıkların söndürüldüğünü aktardı.

Özel Kalem Müdürlüğü odasında girdikten sonra Altunsoy'a komutanların nerede olduğunu sorduğunu, "Emniyetteler. Giriş çıkışlar yasaklandı, buradan ayrılma." cevabını aldığını dile getiren Akdemir, gece ilerleyen saatlerde televizyonda, "Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun askeri kalkışma yaptığı" haberlerini gördüğünü ama kimin kalkışmada yer aldığına dair bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Yaşananlardan şüphelenmesi üzerine odasına gitmek istediğini ancak Altunsoy'un buna izin vermediğini söyleyen Akdemir, sabah saatlerinde odasına geçebildiğini, bir süre sonra da kışladan ayrılarak evine gittiğini söyledi.

İlerleyen saatlerde amiri ile görüşmesinden sonra karargaha döndüğünü ve yaşadıklarını anlattığını bildiren Akdemir, 15 Temmuz'da suç işleme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Akdemir, üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmediğini kaydetti.

Davanın 22 Kasım 2019'daki duruşmasında açıklanan esasa ilişkin mütalaada, Akdemir'in, "Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edilmişti.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, 15 Temmuz 2016, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKK darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika


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