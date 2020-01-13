KKK darbe girişimi davasında sanıkların esas hakkıdaki savunmalarının alınmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKK darbe girişimi davasında sanıkların esas hakkıdaki savunmalarının alınmasına başlandı - Son Dakika

KKK darbe girişimi davasında sanıkların esas hakkıdaki savunmalarının alınmasına başlandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

KKK darbe girişimi davasında sanıkların esas hakkıdaki savunmalarının alınmasına başlandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir'in bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı diyecekleri sorulan müşteki kurumlar Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve İçişleri Bakanlığının avukatları, yazılı olarak dava dosyasına sundukları beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Son savunmaları sorulan tutuksuz sanıklar Süleyman İ, Ferdi Ç, Ökkeş Y, Bahri B. ve Mustafa K, mütalaada beraatlerinin istendiğini, atılı suçları işlemediklerini belirterek beraat talep etti.

Savunma için hazır olan başka sanık bulunmaması nedeniyle duruşma yarına bırakıldı.

Mütalaadan

Davanın 22 Kasım 2019'da görülen duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, esasa ilişkin mütalaasını açıklamış ve aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanlığı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istemişti.

Mütalaada 17 sanığın "darbeye yardım" suçundan 20 yıla, iki sanığın ise "FETÖ üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Başka mahkemelerce "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 5 sanığın ise bu dosyada "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan cezalandırılması, 12 sanığın ise beraatine karar verilmesi istenmişti.

Savcı, aralarında eski albaylar Uğur Karaca ve Nuh Altınsoy'un da bulunduğu 12 firari sanığın dosyalarının ise ayrılmasını talep etmişti.

Cumhuriyet Savcısı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
19:42 İstanbul'da eğlence mekanındaki kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
19:40 Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi - Son Dakika
19:39 Çavuşoğlu ve lavrov ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
19:36 Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
19:35 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:44:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKK darbe girişimi davasında sanıkların esas hakkıdaki savunmalarının alınmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]