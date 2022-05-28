KKKA'da ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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KKKA'da ölü sayısı 3'e yükseldi

28.05.2022 17:39
KKKA'da ölü sayısı 3'e yükseldi

Sivas'ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sivas'ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Kaymak 24 Mayıs tarihinde yüksek ateş şikayeti ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kaymak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Kaymak'ın cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi. Kaymakla birlikte KKKA hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Divriği, Mayıs, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKKA'da ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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