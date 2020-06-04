KKKA şüphesi ile tedavi gören hasta hayatını kaybetti - Son Dakika

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan A.Y. (72), bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda A.Y.'ye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konuldu. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde bir süre tedavi gören A.Y., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyüne götürüldü. - SİVAS