KKKA şüphesi ile tedavi gören hasta hayatını kaybetti - Son Dakika

KKKA şüphesi ile tedavi gören hasta hayatını kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan Azimet Yıldız (72), bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Yıldız'a Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konuldu. Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde bir süre tedavi gören Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyüne götürüldü.