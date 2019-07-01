KKKA şüphesiyle hastanede tedavi gören kadın öldü
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SİVAS'taki Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören, 5 çocuk annesi İfakat Şahan (45) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:02 Kaynak: DHA
SİVAS'taki Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören, 5 çocuk annesi İfakat Şahan (45) yaşamını yitirdi. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gökiniş köyünde çiftçilikle uğraşan İfakat Şahan'ı 1 hafta önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi çıkaran Şahan, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Şahan, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Şahan, bu sabah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İfakat Şahan'ın cenazesinin, ailesince teslim alındığı ve köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
- Sivas
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