KKTC 2021'e yasaklarla girdi - Son Dakika

KKTC 2021'e yasaklarla girdi
01.01.2021 13:08
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yılbaşı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizce ve evde kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yılbaşı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizce ve evde kutlandı.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüm yılbaşı kutlamaları Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı karar ile iptal edilmişti. Salgına yönelik önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede, vatandaşlar 2021 yılına evlerinde sessizce "merhaba" dedi. Yasakların başlaması ile birlikte turizm kenti Girne hayalet şehre dönerken, cadde ve sokaklar bomboş kaldı.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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