KKTC 2022'ye Hazır: Cadde ve Sokaklar Yeni Yıl Öncesi Işıklandırıldı - Son Dakika

- KKTC 2022'ye hazır: Cadde ve sokaklar yeni yıl öncesi ışıklandırıldı

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yeni yıl etkinlikleri askıya alınırken, Girne'de cadde ve sokaklar yeni yıl konseptiyle ışıklandırıldı.

KKTC'de birçok belediye bu yıl da yeni yıl etkinliklerini askıya aldı. Cadde ve sokaklar ise yeni yıl konseptiyle ışıklandırıldı. Özellikle turizm kenti Girne'de yeni yılın ışıltısı sokakları sardı. Oteller, aydınlatmalar ve yapay kar ile yeni yıla hazırlandı. Vatandaşlar ise yeni yıl konseptiyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

"Ancak birlik olursak 2022 yılında pandemi sorununda mücadelede yol alabiliriz"

Yeni yılla ilgili temennilerinden bahseden Sıla Usar İncirli adlı vatandaş, "Hepimiz, her birimiz üzerimize düşeni yapmalı, birbirimize yardım etmeli ve dayanışmalıyız. Ancak bu şekilde birlik olursak 2022 yılında pandemi sorununda mücadelede yol alabiliriz ve yeni normal yaşamı yeniden kurgulayabiliriz. Ben 2022 yılının her birimize sağlık ve mutluluk ve refah getirmesini içtenlikle diliyor, sevgi, selam ve hürmetlerimi sunuyorum" derken, bir başka vatandaş ise, "2022 yılının tüm sevdiklerimize sağlık mutluluk huzur getirmesini diliyorum. Türkiye'deki tüm sevdiklerime kucak dolusu selam yolluyorum" şeklinde konuştu.