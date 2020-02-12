Kktc 3'ncü cumhurbaşkanı eroğlu mersin'de - Son Dakika
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Kktc 3'ncü cumhurbaşkanı eroğlu mersin'de

16 dakika önce

KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Mersin'deKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'e geldi.

KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Mersin'de

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'e geldi.

Yenişehir Belediyesinin 'Yenişehir Söyleşileri' kapsamında, kentte davet ettiği, KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, programı kapsamında ilk olarak Tarsus ilçesini ziyaret etti. Burada, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Müftü Ali Can, Belediye Başkan Yardımcıları Av.Ünzile Kuru, Abdulkerim Özkul, Müze Müdürü Doğukan Alper, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu tarafından karşılandı. İlk olarak Hz. Danyal'ın kabrinin bulunduğu camiyi daha sonra sırasıyla Kubat Paşa Medresesi, Ulu Cami ve Kırkkaşık Bedesteni'ni ziyaret eden Eroğlu, gezdiği tarihi yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Eroğlu, Kırkkaşık Bedesteninde kendisine ikram edilen, Tarsus'a özgü içeceklerden olan Kaynar'ın tadına baktı.

Tarsus Şelalesini ziyaret eden Eroğlu, Şelale Hasbahçe'de onuruna verilen öğle yemeğinde Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru tarafından kendisine takdim edilen 'Kleopatra' temalı tabloyu kabul etti.

Eroğlu, daha sonra KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve beraberindekiler ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Vali Su tarafından sahil valilik binası önünde karşılanan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından makama geçti.

Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada devlet görevinde olmanın hem mutluluk hem de biraz zor olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Özellikle sorumlu mevkilerde olup sorumluluklarını yerine getirmek hem beceri ister hem sabır ister. Dolayısıyla valimize başarılar diliyorum. İnşallah Mersin halkı, değerli valimizden çok yararlar görecektir, çok faydalar sağlayacaktır. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Vali Su da Eroğlu'nu Mersin'de misafir etmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi.

Ziyaret, Eroğlu ve Su'nun birbirlerine karşılıklı hediye takdiminin ardından basına kapalı olarak devam etti.

Kktc 3'ncü cumhurbaşkanı eroğlu mersin'de

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:57 Kaynak: DHA
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