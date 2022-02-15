Üye Girişi
KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı

15.02.2022 14:41
KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, KKTC açıklarında durdurduğu teknede 334 düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, KKTC açıklarında durdurduğu teknede 334 düzensiz göçmen yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den kalkan ve Akdeniz bölgesinde devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik uçağı, KKTC açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmen taşındığını fark etti.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, "Hacı Kaptan" adlı balıkçı teknesi takibe alındı.

Teknede, yabancı uyruklu 334 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilen göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Akdeniz, Kıbrıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:33 Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım!
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
12:59 21 yıl önce askerden dağıtım iznine gelmişti, öldürüldü! Katilleri halen aranıyor
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:53 Platonik aşk cinayetinde yeni detaylar: Kendimi öldürmeyi düşünüyordum, o sevdiğim bir insan
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:47:43. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement