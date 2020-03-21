KKTC açıklarında yan yatan teknedeki 175 Suriyeli göçmen kurtarıldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC açıklarında yan yatan teknedeki 175 Suriyeli göçmen kurtarıldı (3) - Son Dakika Dünya

KKTC açıklarında yan yatan teknedeki 175 Suriyeli göçmen kurtarıldı (3)

6 saat önce

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI: DAMATLIĞINI GETİRİN OLDUKurtarılan Suriyeli göçmenlerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, toplum olarak göçmenleri sahiplendiklerini söyledi.

KKTC açıklarında yan yatan teknedeki 175 Suriyeli göçmen kurtarıldı (3), System.String[]

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI: DAMATLIĞINI GETİRİN OLDU

Kurtarılan Suriyeli göçmenlerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, toplum olarak göçmenleri sahiplendiklerini söyledi. "Bir seferberlik başlatıldı" diyen Sadıkoğlu, "Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak halkımız seferber oldu. Buraya damatlığını getirenler oldu. Herkes yardıma koştu. Tüm göçmenlerin sağlık kontrolleri yapılıyor" dedi.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:24 Kaynak: DHA

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