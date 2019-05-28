Son Dakika Haberleri: KKTC-Alanya feribot seferleri yeniden başlıyor
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KKTC-Alanya feribot seferleri yeniden başlıyor

1 saat önce

Alanya feribot seferleri 2 Haziran'da yeniden başlayacak.

KKTC-Alanya feribot seferleri yeniden başlıyor, System.String[]
KKTC- Alanya feribot seferleri 2 Haziran'da yeniden başlayacak.
Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren deniz seferlerinin Alanya- Kıbrıs hattının cuma ve pazartesi,Kıbrıs-Alanya hattının ise perşembe ve pazar günleri gerçekleşmesi bekleniyor.

KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl gerçekleşen Alanya- Girne deniz otobüsü seferlerinin bu yıl yeniden başlamasının mutluluk verici olduğunu bildirdi.
Karşılıklı gerçekleşen seferlerin, birbirine yakın hatta iç içe geçmiş olan benzer kültürlerin bilinirliğinin daha net görünmesine de olanak sağlayacağını anlatan Beyazbayram, "Turizm açısından da son derece önemli olan deniz yolu taşımacılığının hem Alanya hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir kazanım olacağına inanmaktayız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:47 Kaynak: AA
Kıbrıs, Alanya, Güncel
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