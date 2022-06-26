KKTC Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

26.06.2022 00:31

KKTC Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Anadolu Üniversite'nin mezuniyet töreni düzenlendi.

KKTC Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Anadolu Üniversite'nin mezuniyet töreni düzenlendi.

KKTC'deki Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nde bugün 2021- 2022 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katıldığı mezuniyet töreni, dereceye giren öğrencilerin konuşmalarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ülkede 4 gün boyunca süren yangın nedeniyle törene katılmakta kararsız kaldığını ancak bugün etkili olan yağışla beraber yangının kontrol altına alınmasının ardından törene katılmaya karar verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de 10 binden fazla mezun veren ve 40. yılını kutlayan Anadolu Üniversitesi hocalarını ve mezunlarını kutlayarak, "Burası, 10 binden fazla mezun veren üniversite olarak ülkemizde iz bırakmıştır. Üniversite, ülkemizin yapısına, dokusuna, akademik olarak gelişmesinde ve de sosyal ekonomik kalkınmasında etkili olmuştur. Tüm mezunları ve hocalarımızı kutluyorum" dedi.

Yanan ormanlara 1 milyon fidan

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında orman yangınlarına da değinerek, "Burada ve Marmaris'te yangın yaşanmıştır. Bu yangınların söndürülmesi için olağanüstü çaba gösteren, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Marmaris yangını içinde bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu sabah yaptığımız görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 milyon fidanın yanan ormanın tekrar ağaçlandırılması için gönderileceği müjdesini verdi. Bu haber bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Baydilli'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret Baydilli'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret Son dakika haberi! KKTC'deki yangını sağanak yağış söndürdü Son dakika haberi! KKTC'deki yangını sağanak yağış söndürdü
Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 00:40:07. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement