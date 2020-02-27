KKTC anayasa değişikliğine gidiyor - Son Dakika

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KKTC anayasa değişikliğine gidiyor

13 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anayasa değişikliği için 26 Nisan'da oylamaya gidileceğini açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anayasa değişikliği için 26 Nisan'da oylamaya gidileceğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında anayasa değişikliğinin 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk onayına sunulabilmesi için gerekli süreç ele alındı. Anayasası'nın Cumhuriyet Meclisi'nden uzlaşıyla geçmesi durumunda 26 Nisan da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte halkın onayına sunulacak.

Toplantı sonrası Başbakan Ersin Tatar basına açıklamalarda bulunurken, yargıda yaşanan sıkıntılara ve sıkıntılarının aşılmasına ilişkin kapsamlı bir Anayasa değişikliği için gereken uzun süreye işaret etti. Yargıç sayısı ve yaş haddinin artırılmasını içeren Anayasa değişikliği için halka gitmek gerektiğini ifade eden Tatar, bu konuda Meclisten gelecek yasayı Cumhurbaşkanı'nın onaylayacağını söylediğini ve kendilerinin de bu süreci Mecliste işleterek, yargının talebinin yerine getirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

"Yargıyla ilgili bir ihtiyaç söz konusu" diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, durumun aciliyetine dikkat çekerek, yargı ile ilgili olarak bir anayasa değişikliğinin uzun bir süredir gündemde olduğuna işaret etti. Akıncı, "Gerçekten iki tane önemli olayın aynı gün yaşanması sıkıntılı oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi başlı başına çok önemli bir hadise, Anayasa değişikliği de çok önemli bir olay. O nedenle aynı güne bunların denk gelmesi sıkıntılı oluyor. Geçmişte de bunun örneği var. Bunun yanında 'Niye sadece bu konu da başka konu değil' diye tartışmalar tetiklenecek diye kaygılarım var. Niye yaş konusu gündeme getirildi diye kaygılarım var. Bunlar süreç içerisinde yaşanarak görülecek diye düşünüyorum ve örneğin geçici 10. Madde niye gündeme getirilmedi. Niye Başkanlık sistemini tartışmıyoruz. Niye şu konu niye bu konu diye tartışmaların olabileceğini ben öngörüyorum" dedi.

KKTC Anayasası, 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinden sonra kurulan Kurucu Meclis tarafından hazırlanmış ve 5 Mayıs 1985'te yapılan halk oylamasında yüzde 70.18 "evet" oyu ile yürürlüğe girmişti. Oluşturulan yeni Anayasa, 164 madde ve 13 geçici madde ile 1975'de onaylanan Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası'na benzemekle beraber yeni Cumhuriyetin gereklerini düzenleyen yeni hükümler içeriyor.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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