Son Dakika Haberleri: KKTC Arazileri Yağmurlama ve Damla Sulamaları ile Bereketlenecek

KKTC Arazileri Yağmurlama ve Damla Sulamaları ile Bereketlenecek

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) zirai arazilere yağmurlama ve damla sulama ile su temin edilerek yıllık 100 milyon TL gelir artışı sağlanacak.

KKTC Arazileri Yağmurlama ve Damla Sulamaları ile Bereketlenecek, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) zirai arazilere yağmurlama ve damla sulama ile su temin edilerek yıllık 100 milyon TL gelir artışı sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 26 Aralık'ta düzenlenecek törende KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin temelini atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyada ilk kez uygulanan askıda boru hattı sistemi ile Türkiye'den KKTC'ye su temin eden Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), şimdide KKTC'deki arazilerin sulanması için iletim tüneli inşa edecek. 184 milyon TL'ye mal edilecek olan KKTC Sulamaları İletim Tünelinin hizmete alınmasıyla bölgedeki araziler suyla buluşarak tarım sektörüne ilave gelir artışı sağlanacak.

Bakan Bekir Pakdemirli, programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi de ziyaret edecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:08 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek

Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:16:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Arazileri Yağmurlama ve Damla Sulamaları ile Bereketlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]