KKTC Arazileri Yağmurlama ve Damla Sulamaları ile Bereketlenecek
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) zirai arazilere yağmurlama ve damla sulama ile su temin edilerek yıllık 100 milyon TL gelir artışı sağlanacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ndeki (KKTC
) zirai arazilere yağmurlama ve damla sulama ile su temin edilerek yıllık 100 milyon TL gelir artışı sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, 26 Aralık
'ta düzenlenecek törende KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin temelini atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla dünyada ilk kez uygulanan askıda boru hattı sistemi ile Türkiye
'den KKTC'ye su temin eden Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
(DSİ), şimdide KKTC'deki arazilerin sulanması için iletim tüneli inşa edecek. 184 milyon TL'ye mal edilecek olan KKTC Sulamaları İletim Tünelinin hizmete alınmasıyla bölgedeki araziler suyla buluşarak tarım sektörüne ilave gelir artışı sağlanacak.
Bakan Bekir Pakdemirli, programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi de ziyaret edecek. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:08 Kaynak: İHA
Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti
Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek
Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz