KKTC, artan korona vakaları nedeniyle ikinci kez kapandı - Son Dakika

KKTC, artan korona vakaları nedeniyle ikinci kez kapandı

26.01.2021 10:30
KKTC, artan korona vakaları nedeniyle ikinci kez kapandı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)'de korona virüs vakaları nedeniyle ile ikinci kez kapanma kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)'de korona virüs vakaları nedeniyle ile  ikinci kez kapanma kararı aldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan yerel vakalar nedeniyle ikinci kez kapanma kararı aldı. Komite akşam saatlerinde yeniden toplanarak ani bir karar ile 18-31 Ocak tarihleri arasında uygulanacak kapanma kararı aldığını duyurdu.

KKTC Bakanlar Kurulu yaptığı toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Hamza Ersan Saner'in "Kapanma yok" açıklamasının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kapanma kararı aldığını gece saatlerinde basına duyurdu. KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bu akşam son dakika yaptığı toplantıda sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere tüm etkinlikler, toplantılar, kafe, restoran, eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan  yapılan yazılı açıklamada "45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar, aşı uygulamalarının tüm dünya ile eş zamanla ülkemizde başlaması, ülkemizde bulaş sayısının azaltılması ve 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren aşılanmış ve enfeksiyon geçirip antikor üreten kişilerin ülkemize kısıtlama olmaksızın girişlerinin sağlanabilmesi ayrıca alınan önlemler kapsamında faaliyeti durdurulan ve/veya azaltılan tüm hizmetlerin yeniden faaliyet gösterebilmeleri amacıyla ülkemizde görülen yerel vaka sayısındaki artış dikkate alınarak ayrıca sağlık çalışanları arasında bulaş sayısının artması ve sağlık sisteminin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları sıkılaştırmaya karar vermiştir" denildi.

Açıklamada, "Ülkemizde yerel vaka sayısında artış görülmesi ve daha önce alınmış tüm tedbirlere rağmen yerel bulaş vaka sayılarının azalmaması nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı alınması gerekli hale gelmiştir. Kamuda görevli polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rusümat Dairesi'nde görev yapan kamu görevlilerinin hizmetlerine devam etmesi uygun görülmüştür. Belirtilen kurumlar dışında görev yapan kamu görevlilerinin, 18 Ocak 2021 saat: 00: 01'den  31 Ocak 2021 saat 23: 59'a  kadar çalışmalarına ara verilmesine karar verilmiştir. Ancak Bakanlıkların gerekli gördüğü dairelerde çalışanları, ihtiyaç duyulması halinde ita amirlerinin çağrısı üzerine minimum personel ile elzem hizmetlerin yürütülmesi amacıyla göreve çağırabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Piknik yasaklandı

Özel sektörde; eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler, sarı basın kartı sahipleri haricinde aşağıda eğlence yerleri, sinema, barlar, cafeler, kıraathane/kahvehane, piknik alanları ve toplu yapılacak etkinlikler, spor salonları, stadyumlar, düğün salonları, doğum günü, toplu ibadetler, mevlit, gece kulüpleri, kumarhaneler gibi pek çok iş yerleri ve faaliyetlerin 18 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 31 Ocak 2021 tarih saat 23: 59'a kadar kapalı olacak.

Özel izinle sokağa çıkılacak

Tüm spor antrenman ve müsabakalarının 31 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulmasına karar verildi. Zaruri nedenler ile sokağa çıkmak isteyen kişilere Polis ve Kaymakamlığın özel izin alma zorunluluğu getirildi.

Kuzey Kıbrıs'ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs'ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görüldü. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekecek. Ayrıca tedavi sonrasında KKTC'ye dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekecek.

Kuzey'de ikamet edip Güney Kıbrıs'ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat: 23: 59'a kadar karantinaya tabii olmasına karar verildi. Güney'de ikamet edip Kuzey Kıbrıs'ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat23: 59'a kadar karantinaya tabii olmasına karar verildi.

Kuzey'de ikamet edip Güney Kıbrıs'ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat 23: 59'a kadar karantinaya tabii olması uygun görüldü.

Güney'de ikamet edip Kuzey Kıbrıs'ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat 23: 59'a kadar karantinaya tabii olması uygun görüldü.

Yarıyıl tatili uzatıldı

KKTC'deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarıyıl tatilinin 31 Ocak 2021 saat 23: 59'a kadar uzatılırken, dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin, yüksek eğitim veren kurumlarında yüz yüze eğitim hizmetlerinin 31 Ocak 2020 saat 23: 59'a kadar durduruldu. Alınan kararlar pandemi durumuna bakılarak 23 Ocak'ta  yeniden değerlendirilecek.

Sokağa Çıkma Yasağı, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin KKTC, artan korona vakaları nedeniyle ikinci kez kapandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor         
10:07
Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü         
10:01
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, 3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, "Bir an için onları şeytan sandım" dedi         
09:33
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 10:55:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC, artan korona vakaları nedeniyle ikinci kez kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei