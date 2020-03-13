KKTC Bakanlar Kurulu korona virüsü gündemiyle toplandı - Son Dakika
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KKTC Bakanlar Kurulu korona virüsü gündemiyle toplandı

6 saat önce

KKTC Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil" dedi.

KKTC Bakanlar Kurulu korona virüsü gündemiyle toplandı, System.String[]

KKTC Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu korona virüsü gündemiyle toplandı. Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararları şöyle sıraladı:


Sokağa çıkma yasağı söz konusu değildir. Kalabalık ortamlardan bulunmaktan sorunlu olmadıkça kaçının. İkamet izinleriyle ilgili özellikle poliste, 60 yaşın üzerindeki kişilerin ikamet izni başvuruları 30 gün boyunca durduruldu. Bu sürede yasal süreç çalışmayacak. Bu sabah itibarı ile Turizm Bakanlığı otellere yazı göstererek 10 kişiden fazla turlar yapılmayacak. Bütün kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarında en üst ita amirlerinin izni gerekecek ve zorunlu olmadıktan sonra izin verilmeyecek. Polis okulu da tatil edilmiş okul kapsamına alındı. 7/24 çalışacak bir çağrı merkezi devreye sokuluyor.


Öte yandan ekonomik sıkıntıları ele almak için Bankalar Birliği ile Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy bir toplantı gerçekleştiriyor. - LEFKOŞA

Kudret Özersay, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
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