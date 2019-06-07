Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakan Tatar'dan "Asayiş için gerekenleri eksiksiz yapın" talimatı
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KKTC Başbakan Tatar'dan "Asayiş için gerekenleri eksiksiz yapın" talimatı

1 saat önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, polis genel müdürlüğüne "Asayiş için gerekenleri eksiksiz yapın" talimatı verdi.

KKTC Başbakan Tatar'dan
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, polis genel müdürlüğüne "Asayiş için gerekenleri eksiksiz yapın" talimatı verdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'ndan son zamanlarda meydana gelen ve halk arasında huzursuzluk oluşturan yasa dışı olaylarla ilgili bilgi aldı. Başbakan Tatar, Polis Genel Müdürü Manavoğlu'na, "Vatandaşın huzuru için tedbirleri arttırın, asayiş için gerekenlerin eksiksiz yapın" dedi. Başbakan Tatar, öğleden sonra Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'ndan dün Girne'de yaşanan kuyumcu soygunu ve soyguncuların Kıbrıs'tan uçak ile firar etmesinin ardından halk arasında huzursuzluk oluşturan yasadışı olaylarla ilgili bilgi aldı. Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir huzur ülkesidir. Öyle olmalı ve öyle kalmalıdır. Hükümet olarak halkımızın can ve mal güvenliği için ne gerekiyorsa yapmak kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar'ın Polis Genel Müdürü Manavoğlu ile görüşmesinde, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da hazır bulundu. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
Kıbrıs, Tatar, Politika
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