Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakan Tatar, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı kabul etti
Son Dakika Politika Haber

KKTC Başbakan Tatar, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı kabul etti

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı kabul etti.

KKTC Başbakan Tatar, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı kabul etti, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı kabul etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı kabul etti. Yapılan görüşmede ilk olarak Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Başbakan Ersin Tatar'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, plaket takdim etti. Yıldırım, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Akdeniz'de yaşanan krizi değerlendirerek, "Maalesef tek taraflı yapılan çalışmalar bizleri üzüyor. Uzatılan barış mesajları hiçbir zaman algılanmıyor. Bizde varlığımızı bir şekilde ispatlamalıyız. Bu hak menfaatleri hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye adına göstermemiz gerekiyor" dedi.

Programın devamında sözü alan Başbakan Tatar ise Rum tarafının silahlanmaya devam ettiğini ve buna karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. İki tarafın eşit hak ve menfaatlere sahip olduğunu belirten Tatar, öte yandan Rum tarafının sanki adanın tek sahibiymiş gibi hareket ettiğini kaydetti.

KKKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Başbakan Tatar, "Kıbrıs Türk halkın halk olarak bu topraklarda yaşaya bilmesi açısından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada yaptığı görev bizler için yaşamsal öneme sahip" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:34 Kaynak: İHA
Kıbrıs, Tatar, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıbrıs'taki 'seri cinayet'te yürek yakan diyalog Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayın hizmetini üstlenen şirket sosyal medyada gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:51:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakan Tatar, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]