KKTC Başbakan Tatar: "Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır" - Son Dakika

KKTC Başbakan Tatar: "Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 26 Mayıs'ta Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması'na ilişkin, "Türkiye'nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir.

KKTC Başbakan Tatar:

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 26 Mayıs'ta Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması'na ilişkin, "Türkiye'nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 26 Mayıs'ta Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başbakan Tatar, İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması ile Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı (ARMA) kapsamında Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçladığını belirtti. ARMA modelinin Avrupa Birliğince finanse edilen projelerde uygulanan modelin benzeri olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, "Türkiye'nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır" dedi.


Başbakan Ersin Tatar, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak, "Bir taraftan başarı ile sürdürmekte olduğumuz korona virüsle mücadelemizi tedbiri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan sürdürüyor, diğer taraftan ekonomimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Biz inanıyoruz ki nasıl korona virüsle mücadelede halkımızla birlikte uyum içinde çalışarak bir başarıya ulaşmışsak ekonomimizi canlandırma, sorunları aşma çabalarımızda da halkımızla tüm ilgililerle birlikte çalışarak başarıya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.


"Hedefimiz, ekonomimizi canlandırmak ve yeni bir atılım süreci içine girmesini sağlamaktır" diyen Tatar, "Benimle Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın 26 Mayıs'ta imzaladığımız yeni İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasının amacı da budur. Bu anlaşma içinde yer alan ARMA modelinin Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçlıyor" dedi.


Başbakan Tatar, "Bilindiği üzere uzunca bir süredir herkes ya Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırımlar için hibe olarak ayırdığı kaynakların proje yapılmaması dolayısı ile kullanılamadığından ya da başlanan projelerin kaynak akışının durması veya diğer sorunlar yüzünden zamanında bitirilememesinden yakınıyordu. İşte ARMA modeli bunu ortadan aldırmak için kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında KKTC'deki yatırımlar için kurulan bu model Avrupa Birliğince finanse edilen projelerde uygulanan modelin benzeridir" ifadelerine yer verdi.


"Kimse halkımızın kafasını bulandırmaya kalkışmasın, birlik beraberliğimize zarar verecek yanlış yorumlar yapmasın" diyen Başbakan Tatar, "Türkiye'nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır" dedi.


Başbakan Ersin Tatar, "Tüm hükümetlerin şimdiye kadar uyguladıkları eski sistemde de yine Türkiye sunduğumuz projelere uygunluk verir, bunların maliyetine göre hibe amaçlı kaynak ayırırdı, şimdi de öyle olacak. Ancak bu kez, kurulan mekanizma ile projelerin hazırlanmasından sonuçlanmasına kadar ciddi bir ekip çalışması, iş takibi ve sonuca gitme durumu söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.


Uygulanacak sisteme yönelik bilgi veren Başbakan Tatar, "Şöyle ki, önce ilgili Bakanlık uygulama birimi tarafından bir proje hazırlanacak ve bu proje Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Maliye Bakanlığı'na iletilecektir. Tüm Bakanlıklardan gelecek projeler Maliye Bakanlığı'nda toplandıktan sonra topluca Maliye Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyet Başkanına iletilecektir. Bu proje önerilerinin gerekli iç değerlendirmeleri, KKTC Teknik Heyet Başkanı huzurunda, ilgili Bakanlık ve KKTC Maliye Bakanlığı yetkilileri arasında yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği ofisine sunulacak ve burada yine KKTC yetkilileri ile bir ortak değerlendirilme yapılacak" dedi.


Ortak değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak durumun yıllık bütçenin öncelik ve proje bazında sonlandırılması amacıyla Türkiye'nin Teknik Heyetine bildirileceğini belirten Başbakan Tatar, "Türkiye Teknik Heyeti de Hibe Protokolü ile birlikte raporunu ve projeyi Türkiye'nin Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğüne, ardından da onay için Kıbrıs İşlerinden sorumlu Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamına sunulacak. Onaylanan projenin hemen ihalesi yapılacak ve uygulamasına geçilecek" ifadelerini kullandı.


Başbakan Tatar, ihale ilgili Bakanlık ile ihaleyi kazanan firma arasında imzalanacağı vurgulayarak, "10 kişiden oluşacak Başbakanlık Proje İzleme Komitesi projelerin uygulanmasını izleyecek ve kontrolünü yapacak. ARMA ile kurulan model budur" dedi.


"Hedef hep ifade ettiğim üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refah ve mutluluğunu artırmaktır" diyen Başbakan Ersin Tatar, "Türkiye tarafından Kıbrıs Türkü'nün yararı için yapılanları çarpıtmak, başka noktalara çekmek Kıbrıs Türkü'ne hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Başbakan Tatar: 'Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır' - Son Dakika

Son Dakika

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