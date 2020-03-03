KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in 4 geçiş kapısını mesnetsiz gerekçelerle kapatma kararını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum kesiminin "Ara bölgeden yasa dışı yollarla GKRY'e organize geçiş olduğu" yönündeki iddianın gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rum lider Anastasiadis dayanaksız gerekçelerle kapattığı 4 geçiş kapısı kararını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ediyor. Kıbrıs Rum liderliği, bu sefer de gerçek olmayan yasa dışı mülteci geçişini kullanarak halkını ve uluslararası toplumu kandırma çabası içine girdi." ifadeleri kullanıldı.

GKRY'nin ara bölgeden yasa dışı yollarla GKRY'e organize geçiş olduğu iddiasını basın yoluyla duyurduğu hatırlatılarak, bu haberlerin ardından KKTC'nin ilgili tüm güvenlik birimleriyle iddiaları soruşturduğu ve gerçek olmadığının anlaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Rum yönetimine yakın haber kaynaklarının bu iddiaları bir adım ileriye götürerek, Rum muhaceret dairesinde iltica başvurusunuda bulunan Bangladeş, Pakistan, Kamerun, Sierra Leone, Hindistan ve Senegal vatandaşlarını bu manipülasyona alet ettiği de belirtildi.

"Anastasiadis kendisine yöneltilen baskıyı bertaraf etmeye çalışıyor"

Gerçek olmadığı netleşen bu iddiaların ardından Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin de görüşlerine başvurulduğuna dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"BM Barış Gücü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri de ara bölgeden herhangi bir geçiş olmadığını teyit etmişlerdir. Anlaşılmaktadır ki, Rum lider Anastasiadis tek yanlı olarak dayanaksız gerekçelerle geçtiğimiz cumartesi sabahı kapattığı 4 kapı ertesinde kendisine yöneltilen baskıyı bertaraf etmeye çalışmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı olarak Anastasiadis'in kapı kapatma kararını meşrulaştırma girişimini hayretle izlemekteyiz. Konunun diğer boyutu ise tüm dünyanın gözleri önünde mültecilere insanlık dışı uygululamalarda bulunan Yunanistan'ın itibar kaybını hedef şaşırtarak unutturmak için yeni kılıflar aramasıdır."

Rumlar 4 sınır kapısını kapattı

GKRY, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir iddiasıyla bir haftalığına kapatma kararı aldı.

Buna göre, Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı sınır kapılarından cumartesi gününden bu yana geçiş yapılamıyor.

Rum yönetiminin bu kararı KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanırken, keyfi ve tek yanlı alınan bu kararın altında politik nedenler yattığı belirtilmişti.

Öte yandan, Kıbrıslı Türk ve Rum vatandaşlar da bu karara tepki göstermişti.