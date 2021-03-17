KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi - Son Dakika

KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi

17.03.2021 17:27

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğini belirterek, "İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğini belirterek, "İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir." dedi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya 3 günlük ziyaret çerçevesinde giden Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüştü.

Buradaki görüşmenin ardından Büyükdede, KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı tarafından kabul edildi. Arıklı ve Büyükedede görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

Ziyaret süresince, Büyükdede ile sanayi ve teknoloji konularının görüşüleceği bilgisini aktaran Arıklı, "Ama en önemlisi, ekonomik pakette de yer alan organize sanayi bölgelerinin ıslahı, geliştirilmesi ve ihracata yönelik organize sanayinin kurulabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını konuşacağız. Sonrasında ise bizim Türkiye'ye yapacağımız ziyarette gerekli anlaşmaları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğinin altını çizen Arıklı, üretilenin de satılması gerektiğini söyledi.

Arıklı "Onun için ihracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir." dedi.

İki devletli bir çözümden bahsederken üreten bir toplum olmak gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vereceğini vurgulayan Arıklı, şunları kaydetti:

"Sanayi bölgeleri için ayrılan para 100 milyon Türk Lirası'nın üzerindedir. Bu ekonomik zorluklar içindeyken ana vatan Türkiye'nin bize bu kadar büyük bir meblağ ayırması gerçekten takdire şayan. Sanayimizin, kalkınmamızın, üreten bir toplum olmamızın önünü açıyorlar. Teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz."

"Bilgilerimizin Kıbrıs'a transfer edilmesi konusunda görev üstlendik"

Büyükdede ise "Kardeş vatanımız Kıbrıs'ın kendine yeter hale gelmesi ve dünyada saygın bir sanayi altyapısına, endüstriyel altyapıya, ticaret altyapısına kavuşabilmesi için bilgilerimizin Kıbrıs'a transfer edilmesi konusunda bir görev üstlendik." diye konuştu.

Türkiye'nin bu aşamaları 40-50 yıl önce geçtiğini vurgulayan Büyükdede, birikmiş tecrübe, imkan ve potansiyellerini KKTC ile paylaşmaktan onur duyacaklarını kaydetti.

KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi
KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi
KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi
KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi
KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi
KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi
KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi
KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi

Başbakan Yardımcısı, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi
Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor         
18:04
Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi         
17:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı         
17:15
Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu         
16:51
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! 60'a yakın eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! 60'a yakın eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı         
15:52
Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum         
15:39
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 18:13:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei