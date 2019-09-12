Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay: "Girne'nin doğusunda, askeri bölgedeki bir cephanelikte...
Son Dakika Güncel Haber

KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay: "Girne'nin doğusunda, askeri bölgedeki bir cephanelikte...

58 dakika önce

KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay: "Girne'nin doğusunda, askeri bölgedeki bir cephanelikte patlamalar meydana geldi"

KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay:

KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay: " Girne'nin doğusunda, askeri bölgedeki bir cephanelikte patlamalar meydana geldi"

Başbakan Yardımcısı, Kudret Özersay, Kıbrıs, Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı
İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ambargoyu yumuşatma sinyali verdi İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosunu 20 maddede açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 04:31:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay: "Girne'nin doğusunda, askeri bölgedeki bir cephanelikte...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]