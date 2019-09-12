KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay: "Girne'nin doğusunda, askeri bölgedeki bir cephanelikte...
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KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay: "Girne'nin doğusunda, askeri bölgedeki bir cephanelikte patlamalar meydana geldi" Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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