KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Bazı AB ülkeleri Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: 'Bazı AB ülkeleri Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunuyor' - Son Dakika

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Bazı AB ülkeleri Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunuyor"

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin doğal kaynaklar konusunda Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunduğunu söyledi.

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin doğal kaynaklar konusunda Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunduğunu söyledi.

Özersay, mecliste gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kudret Özersay, "Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafının Doğu Akdeniz'de doğal kaynaklar konusunda yapabileceği iş birliği" ile ilgili soruya, "Bugün AB üyesi ve önde gelen ülkeler, geçen 6 aylık sürede doğal kaynaklar konusunda taraflar arasında arabuluculuk görevi üstlenmek için girişim yapmaktadır. Üstelik tek bir aktör değil." yanıtını verdi.

Bölgedeki doğal kaynakların büyük maddi değere sahip olmasının ve çok uluslu şirketlerin işin içinde bulunmasının taraflar arasında bu konuda iş birliği yapılamayacağı anlamına gelmediğini belirten Özersay, bugüne kadar Türk tarafının doğal kaynaklar konusunda "iş birliği yapılabilir" görüşünü ortaya koyduğunu, bunun uluslararası metinlere de girmeye başladığını ifade etti.

Özersay, "Bu konjonktürde, bu konuda (doğal gaz) iş birliği yapılması uluslararası aktörlerin de işine geliyorsa, uluslararası şirketler buraya yaptıkları yatırımları riske etmek istemiyorsa, bu iş birliğini teşvik etmeye hazır olabilirler." dedi.

Başbakan Yardımcısı, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazada yaralanan hamile eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı
ABD, Türkiye'den çekiliyor mu? İncirlik'te çalışan 424 Türk işçinin çıkışı verildi Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 03:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Bazı AB ülkeleri Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]